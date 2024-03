Ricardo Noir tuvo gran paso por Universidad Católica entre 2016 y 2017, donde tuvo la oportunidad de ganar el Campeonato Nacional.

Tito, como es apodado, formó un tridente de ataque de temer con Diego Buonanotte y Nicolás Castillo, lo que le permitió a los Cruzados a conseguir el primer bicampeonato de la historia.

Pero el presente del veloz extremo es muy diferente. A sus 37 años, se retiró del fútbol y armó una peluquería en su propia casa.

La nueva vida de Ricardo Noir, ex campeón con la UC

En entrevista con Bolavip, Noir reveló que se tomó dos meses de vacaciones tras jugar en Paysandú de Uruguay en 2022, el último club de su carrera.

"Después me fue cayendo la ficha de que no era más jugador profesional y me sentía mal", comentó el delantero que tuvo destacados pasos por Boca Juniors y Racing, confesando que hasta habló con un psicólogo deportivo.

"Me dijo que tenía que buscar algo que hacer para reemplazar al fútbol. Y bueno, el año pasado dirigí las inferiores del club de acá de Villa Elisa y me hizo sentir útil de nuevo", señaló.

Sin embargo, todo cambió cuando se acordó que "de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero. Hoy acá en casa me armé una peluquería en donde tenía una habitación para las camisetas de fútbol".

"Le corto a los conocidos, a los que tengo en el WhatsApp y hago todos los cortes modernos que les gusta a los futbolistas, jaja. La paso bien, hablo de fútbol que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos ahí y los vemos mientras corto", agregó.

La destacada trayectoria de Ricardo Noir

Ricardo Noir debutó como profesional en 2008 en Boca, compartiendo plantel con Juan Román Riquelme y Martín Palermo, entre otros.

Posteriormente, pasó por Barcelona de Ecuador, Newell’s, Racing, Universidad Católica, Huracán, Atlético Tucumán, Belgrano, San Martín de Tucumán, Atlético Palmaflor de Bolivia, Gimnasia y Esgrima de Concepción y Paysandú, retirándose el 2022.