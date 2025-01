PSG - Manchester City: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions League - Chilevisión

PSG y Manchester City protagonizan este miércoles uno de los partidos más atractivos de la Champions League, cotejo que se disputa en Francia.

Ambos elencos están obligados a ganar y no tienen margen de error por su ubicación en la tabla de posiciones (26° y 24°, respectivamente). De no hacerlo, se complicarán seriamente en el deseo de avanzar de ronda.

A raíz de esto, el encuentro ha sido calificado en Europa como "de vida o muerte", especialmente para los entrenadores Luis Enrique y Pep Guardiola.

¿Dónde ver EN VIVO el partido del PSG vs Manchester City?

El partido del PSG ante el Manchester City, válido por la fecha 7° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además de la TV, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este importante duelo de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre el PSG y el Manchester City por la Champions League

El choque del conjunto francés contra el campeón de la Premier League inicia a las 17:00 horas de Chile de este miércoles 22 de enero.