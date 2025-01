Real Madrid vs RB Salzburg: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions League - Chilevisión

El Real Madrid afronta este miércoles un nuevo desafío por la Champions League, midiéndose al RB Salzburg en condición de local.

Los Merengues tienen la obligación de ganar debido a que actualmente ocupan el puesto 22° en la tabla de posiciones, por lo que un empate o derrota los complicaría seriamente en la lucha por avanzar de ronda.

El encuentro marca el regreso a la titularidad de Vinícius Jr, suspendido en la liga española tras ser expulsado hace algunas semanas contra el Valencia.

Cómo ver el partido del Real Madrid vs RB Salzburg ONLINE y EN VIVO

El partido del Real Madrid ante el RB Salzburg, válido por la fecha 7° de la Champions League, será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming Disney +.

Para poder ver este importante duelo, debes acceder a la aplicación con tu usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, está la opción de crearla en pocos minutos.

Hora del partido entre el Real Madrid y el RB Salzburg por la Champions League

El compromiso de La Casa Blanca frente al conjunto de Austria inicia oficialmente a las 17:00 horas de Chile este miércoles 22 de enero.