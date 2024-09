Luis Enrique se mostró dispuesto a reducir su sueldo para no hablar con la prensa: “Lo firmo” - Chilevisión

Una particular propuesta realizó el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, quien reflexionó sobre su participación en las conferencias de prensa.

En la previa del partido del PSG ante el Rennes por la Ligue 1, el entrenador español se mostró dispuesto a reducir su sueldo a cambio de no tener más diálogos con los medios de comunicación.

¿Qué dijo Luis Enrique?

En su habitual comunicación semanal con los periodistas, el estratega habló sobre su trato con los reporteros, señalando que "yo lo paso bien con la prensa. De hecho, me lo estoy pasando genial con vosotros. Es la verdad".

"Nunca corto una conferencia de prensa. Hablo, me gusta, digo todo lo que tengo que decir. También puedo hacer esto en otros idiomas. Mal, pero lo hago. Pero fue una reflexión espontánea", comentó.

En ese momento, el histórico ex futbolista comentó: "Si ahora me dices que firmo un papel y que ya no hablo con la prensa y que me quitan el 25% (del salario) y hasta diría 50%, lo firmo". Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

De todas formas, Luis Enrique reconoció que dicha posibilidad es "imposible" por los contratos de los clubes, por lo que continuará compareciendo ante los medios de comunicación.

Finalmente, recalcó que las conferencias que más le molestan son las que se dan una vez terminados los encuentros, argumentando que no tiene "energía para aguantar determinadas cosas".