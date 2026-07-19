¡La reina del pop con dos leyendas! Redes estallaron con aparición de Madonna junto a Ronaldo y Ronaldinho

El show de medio tiempo tuvo varios artistas de talla mundial, pero uno de los momentos que más destacó fue la presencia de los dos cracks de la selección brasileña.

El esperado y cuestionado show de medio tiempo finalmente se realizó en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Uno de los shows más esperados era el de Madonna, la reina del pop.

Es que la artista de 67 años hace esporádicas apariciones con sus mayores éxitos, por lo que hizo una excepción en la Copa del Mundo para marcar presencia acompañada de Ronaldo y Ronaldinho.

Los exfutbolistas brasileños llamaron rápidamente la atención por “conducir” el vehículo en el que apareció cantando la reina del pop, llenándose de comentarios y elogios por parte de la audiencia.





Las reacciones por la aparición de Madonna con Ronaldo y Ronaldinho

Las redes sociales no quedaron indiferentes a uno de los momentos más destacados del show de medio tiempo, que además tuvo la participación de Justin Bieber, Coldplay, BTS, entre otros.

A continuación, revisa los comentarios que dejó el momento celebrado en el Estadio de Nueva York, en Estados Unidos.

madonna ronaldo fenômeno e ronaldinho gaúcho juntos nunca pensei que veria isso pic.twitter.com/0xYi0usCrm — sami (@hathawray) July 19, 2026

Just a reminder. Madonna is 67 years old. — Voltron 🟧⚡️ (@BuyTheDip71) July 19, 2026

se nota que los de la fifa son unos novatos en esto, no pudieron armarle una producción en vivo, entonces así quedó; al final madonna solo tuvo que poner un pie en el estadio para causar conmoción y fin. — jar (@beto123) July 19, 2026

Y sí, para mi Madonna fue la mejor! — Gabs (@GabythaDuron) July 19, 2026