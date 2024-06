Hernán Galíndez fue destrozado por histórico de Ecuador tras ser capitán en amistoso: “No es posible” - Chilevisión

Ecuador no pudo ante el poderío de Argentina y cayó 1-0 este domingo en un amistoso, examen que sirve de preparación para ambos equipos de cara a la Copa América 2024.

La Tri no tuvo su mejor tarde y no se llevó una goleada por el buen cometido de Hernán Galíndez, arquero que tapó al menos tres chances claras de La Albiceleste.

Pese a esto, el ex portero de Universidad de Chile fue duramente criticado por Antonio Valencia, emblema histórico del combinado ecuatoriano que disparó por ser el capitán en el cotejo.

En concreto, al ex Manchester United le molestó la designación del guardameta por el hecho de nacer en Rosario, Argentina.

"Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galíndez. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron (Édison) Mendez, (Alex) Aguinaga, Ulises (de la Cruz), Iván (Hurtado), el Tin (Delgado) que abrieron puertas para que el fútbol Ecuatoriano cambie. No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección. Eso es más doloroso que la derrota", comentó en X. Valoro mucho el esfuerzo del arquero Galindes. Pero dónde está todo el esfuerzo que hicieron Mendes, Aguinaga, Ulises, Iván, el Tin que abrieron puertas para que el fútbol Ecuatoriano cambie.

No es posible que un extranjero sea capitán de nuestra selección.

— Antonio Valencia (@anto_v25) June 10, 2024

La respuesta de Galíndez y de la propia Selección Ecuatoriana

Consultado por esta situación, Galíndez no quiso entrar en polémicas y admitió que "tengo orgullo. Cuando vino Enner (Valencia) antes del partido y me dijo que quería que sea el capitán me quedé mirándolo".

"Enner, como Ángel Mena o Alex (Domínguez) son de los jugadores que me abrieron las puertas a la selección hace cuatro años y valoro mucho su amistad. Que hoy Enner tenga un gesto así conmigo es sin dudas es de las cosas más lindas que pasaron en mi carrera", agregó.

"Sé que no nací en el país y la decisión que tomó Enner no habrá sido fácil, pero habrá visto algo en mí que le hizo tomar esta decisión y se lo agradezco muchísimo", comentó el futbolista de 37 años que actualmente milita en Huracán.

En tanto, la propia Selección Ecuatoriana defendió a su capitán con un particular mensaje: "La verdadera definición de: Ecuatoriano no sólo se nace, se hace". La verdadera definición de:

— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 10, 2024

¿Cuándo empieza la Copa América 2024?

La Copa América 2024 comienza oficialmente el jueves 20 de junio, día en que se medirán Argentina y Canadá a contar de las 20:00 horas de Chile.