Ciclo terminado: Manchester United despide a Erik ten Hag y deberá pagar millonaria indemnización - Chilevisión

El Manchester United oficializó este lunes la salida de Erik ten Hag, entrenador que estuvo a cargo del primer equipo desde abril del 2022.

La reciente derrota 2-1 ante el West Ham por la Premier League colmó la paciencia de la dirigencia, quienes despidieron al reconocido DT neerlandés.

"Estamos agradecidos con Erik por todo lo que ha hecho durante su tiempo con nosotros y le deseamos lo mejor para el futuro", afirmó el club en un comunicado.

Además, Los Diablos Rojos precisaron que Ruud van Nistelrooy, histórico ex delantero que brilló en la institución, asumirá como estratega interino.

Actualmente, uno de los elencos más populares de Inglaterra marcha en el puesto 14° de la tabla de posiciones de la liga local, mal momento al que se suma el no haber ganado ninguno de sus primeros tres partidos en la Europa League. View this post on Instagram A post shared by Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

La indemnización que deberá pagarle el Manchester United a Erik ten Hag

Según consignó Agencia EFE, el Manchester United deberá pagarle a Erik ten Hag una indemnización de 19 millones de euros por su despido.

Esto equivale a nada menos que 19 mil millones de pesos chilenos, lo que era uno de los principales argumentos que tenía la dirigencia para no echar al DT.

A lo largo de su ciclo, el adiestrador de 54 años ganó la Copa Carabao en 2023 y la Copa FA en 2024, esta última venciendo al Manchester City en una dramática final.