Se queda en la Premier League: Ben Brereton es oficializado como refuerzo del Southampton - Chilevisión

Se acabó la teleserie. Tras varios días de rumores, este martes se oficializó que Ben Brereton Díaz es nuevo jugador del Southampton de Inglaterra.

El cuadro, que acaba de ascender a la Premier League, anunció el fichaje del chileno con un emotivo video publicado en sus redes sociales.

Los Santos confirmaron que compraron el pase del delantero al Villarreal, lo que pone fin a su periplo en España.

Además, la histórica institución británica indicó que le hizo un contrato por las próximas cuatro temporadas al atacante de La Roja.

“Estoy muy emocionado. Todo ha ido bien estos últimos días y estoy feliz de tener todo resuelto y firmado. Estoy muy emocionado de conocer a todos, es genial estar involucrado con este gran club", comentó Big Ben al sitio oficial de su nuevo elenco.

De esta manera, Brereton se queda en la liga más competitiva del mundo tras estar el primer semestre en el Sheffield United, donde marcó 6 goles en 16 partidos.