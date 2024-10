Ex jugador del Real Madrid recordó remezón provocado por Ricardo Gareca: “Estaba en mi prime” - Chilevisión

Sorpresivas fueron las declaraciones que dio Cristian Benavente, futbolista peruano que militó en el Real Madrid y que rememoró un episodio con Ricardo Gareca.

El talentoso volante incaico se hizo conocido tras jugar en las inferiores de Los Merengues, llegando a disputar algunos partidos con el equipo B, también apodado como "Castilla".

El dolor de Cristian Benavente de no ser citado por Gareca

En diálogo con el programa Enfocados, el denominado "Chaval" habló sobre la visión que tiene del actual entrenador de La Roja, señalando: "¿Qué se puede decir? Es el que ayudó a que Perú vuelva a un Mundial después de tanto tiempo".

Sin embargo, el actual jugador de Sport Boys de Perú reconoció que le dolió no ser llamado por el Tigre para disputar el Mundial de Rusia 2018, precisando que "personalmente me queda esa espina".

"Een ese momento en que yo estaba, en mi mejor fútbol, en mi prime, no pude ir a ese Mundial. Sí me llevó a una Copa América, que para mí es algo bonito. Fue la del Centenario, la disfruté, la jugué con ganas", agregó.

Benavente recalcó que "me acuerdo que cuando me dicen: 'Vas a ser convocado', lo celebré increíble, (pero) tengo esa espinita de que en mi mejor momento no estuve más".

Pese a esto, el volante ofensivo defendió al estratega argentino y apuntó a que "al profe Gareca no se le puede pedir más de lo que hizo porque estamos viendo que es algo complicado que vuelva a pasar, hay que trabajarlo mucho".

"La selección está pasando un momento complicado y que ahí se le da valor a lo que se hizo antes. En ese momento, la gente pensaba que eso iba a durar una eternidad, pero no fue así. Cuando no se tiene algo, se valora", sentenció.