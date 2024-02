Continúan las repercusiones tras el polémico posteo de Marcelo Díaz sobre el Estadio Nacional. Ahora, el que le contestó fue Esteban Paredes, uno de los máximos ídolos de Colo Colo.

Todo se dio tras la suspensión por incidente de la Supercopa que los albos disputaban frente a Huachipato, donde el volante de la U escribió en su cuenta de Instagram: "Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos", haciendo referencia al recinto de Ñuñoa.

Este jueves, el nuevo refuerzo del romántico viajero defendió la publicación y aseguró que "en mis redes sociales puedo publicar lo que se me antoje. (...) No me puedo hacer cargo de lo que opine la gente".

Esteban Paredes habló sobre el polémico posteo de Marcelo Díaz

Consultado por esta situación, Paredes señaló en el programa Mediapunta: "Es para la risa. Si pones algo para después sacar la última frase", indicando que Díaz modificó una parte del texto.

El delantero, que tuvo dos ciclos en el cacique, insistió en que "acá hay muchos equipos en los que las barras se portan mal. Universidad de Chile es uno de ellos".

"No sé en qué estaba pensando el Chelo", insistió.