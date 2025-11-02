¡Una final de infarto! Estos fueron los resultados del Triatlón de Viña de Mar 2025 - Chilevisión

Este domingo se llevó a cabo la segunda jornada de la Copa Mundial de Triatlón en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Los mejores triatletas del mundo mostraron sus capacidades en el circuito que contempla natación, ciclismo y carrera a pie, siendo los representantes de España, Brasil, Portugal, Venezuela y Luxemburgo, quienes se llevaron los primeros puestos en las categorías femenina y masculina.

¿Cuáles fueron los resultados de la Copa Mundial de Triatlón?

En la categoría femenina el primer lugar lo obtuvo Jeanne Lehair de Luxemburgo, quien completó el circuito que inició con la natación, siguió con el ciclismo y remató con el trote en 56 minutos y 13 segundos.

La plata la obtuvo Sara Guerrero de España, con un tiempo total de 56 minutos y 36 segundos.

El tercer lugar fue para la triatleta venezolana Rosa Martínez, quien se mostró visiblemente emocionada por su logro, tras haber completado la carrera en 57 minutos y 10 segundos.

En tanto, nuestra deportista Bárbara Riveros quedó en el puesto número 21, con un tiempo de 59:12 minutos. La triatleta volvió a la competencia de Viña del Mar después de 11 años.

Por su parte, en la categoría masculina del triatlón, el oro quedó en manos de Manoel Messias de Brasil, quien registró un tiempo de 49.38 minutos.

El segundo lugar fue para Joao Batista de Portugal, quien se registró con un tiempo de 49:39 minutos.

Finalmente, el bronce fue para David Cantero de España, quien llegó a la meta con un tiempo de 49:43 minutos.