Jannik Sinner defiende su título y se corona por tercera vez en el Australian Open - Chilevisión

Jannik Sinner hizo historia al consagrarse campeón del Australian Open 2025, tras derrotar a Alexander Zverev en la final por 6-3, 7-6(4) y 6-3 en dos horas y 42 minutos. Con esta victoria, el italiano logró su tercer Grand Slam y revalidó su título en Australia, consolidándose como el número uno del tenis mundial.

El partido, aunque competitivo, estuvo marcado por la superioridad de Sinner, quien nunca permitió que Zverev tuviera opción de quebrarle el servicio. A pesar de un sólido 81% de primeros servicios de Zverev, el alemán cometió 12 errores no forzados en el primer set, lo que facilitó la victoria de Sinner en esa primera manga por 6-3.

La segunda parte del encuentro fue aún más disputada, y se resolvió en un apretado tiebreak. Con 4-4 en el desempate, Sinner ejecutó un golpe decisivo que dejó a Zverev sin oportunidad, y con un 7-6(4) se apuntó el set y puso un pie en el título. El alemán, frustrado, no pudo reponerse y perdió el último set por 6-3.

Con esta victoria, Sinner se convirtió en el primer italiano en la historia del tenis, tanto en hombres como en mujeres, en ganar tres Grand Slams, superando el récord de su compatriota Nicola Pietrangeli. Además, se coloca a solo un título de igualar los cuatro majors de Carlos Alcaraz.

Sinner se unió a un selecto grupo de tenistas con tres títulos de Grand Slam consecutivos sobre superficie dura, al igual que Roger Federer, Stan Wawrinka y Carlos Alcaraz. Además, se convirtió en el primer jugador desde Rafael Nadal en 2005-2006 en defender con éxito su primer Grand Slam.

Taking this trophy home for a second time feels absolutely unreal!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️ To my team and all of you who’ve cheered me on from every corner of the world – thank you! Huge respect to @AlexZverev for an incredible match 🤝🏻🤝🏻🤝🏻🇦🇺 @AustralianOpen pic.twitter.com/uWwH0PRxxg