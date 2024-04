EN VIVO: Dónde ver el partido de Colo Colo vs Cerro Porteño por Copa Libertadores - Chilevisión

Colo Colo vivirá una noche muy especial este miércoles, día en que debuta por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño.

De la mano de Arturo Vidal, el Cacique se ilusiona con hacer un buen torneo tras superar dos agotadoras rondas preliminares, cumpliendo uno de los objetivos planteados desde el arribo de Jorge Almirón.

Enfrente tendrán un equipo paraguayo muy experimentado en este tipo de torneos, aunque llegan con algunas bajas para el crucial encuentro.

Dónde ver el partido de Colo Colo vs Cerro Porteño por Copa Libertadores

El partido de Colo Colo ante Cerro Porteño será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará todos los detalles desde el Estadio Monumental.

Además, este imperdible cotejo lo podrás disfrutar online y totalmente gratis en chilevisión.cl. Para eso, debes ingresar a nuestro sitio web, ir a la señal online y disfrutar de la Copa Libertadores.

¿A qué hora juegan Colo Colo y Cerro Porteño?

El tremendo choque del Popular con los azulgranas está programado para las 21:00 horas de nuestro país.

Alineación de Colo Colo para el partido vs Cerro Porteño