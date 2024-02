Lamentables incidentes se registraron en el duelo entre Colo Colo y Huachipato por la Supercopa, duelo que marcaba el retorno oficial del fútbol chileno este 2024.

El partido fue interrumpido a falta de poco más de 10 minutos por graves hechos ocurridos en el sector norte, donde algunos hinchas provocaron daños al Memorial hacia los Detenidos Desaparecidos del Estadio Nacional.

Sobre esto, Rodrigo Vera, editor de CHV Deportes, afirmó que "hay muchas voces que creen que lo ocurrido ayer en el Estadio Nacional es más de lo mismo".

"La verdad es que no es más de lo mismo. El fútbol chileno está escalando cada vez más en estos episodios de tristeza y violencia", comentó.

El periodista aseguró "no es más de lo mismo porque es una muestra de autoridad. No se trata de incidentes entre barristas, pugnas internas o de una barra con otra. Se trata de decir, de manera clara, quién manda en el fútbol chileno".

Rodrigo Vera por los incidentes en la Supercopa: "Están dando una voz de autoridad"

Vera insistió en que estos grupos "tengan el número que tenga, logran terminar con el fútbol están dando una voz de autoridad. Ellos son los que deciden cuándo se juega, en qué condiciones y cómo a ellos se les da la gana. Si no se permite un lienzo, entonces no se juega más el partido".

El comunicador recordó los graves incidentes ocurridos en abril del 2023 en el clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, cotejo que se suspendió a los 30 minutos del primer tiempo.

"Barristas de la U detuvieron el partido a la media hora de juego como consecuencia de que no habían dejado entrar ciertos elementos de animación que ellos tenían previsto. Si no era bajo sus condiciones, como ellos querían, el partido no va más", agregó.

A juicio del periodista, en esta ocasión no sólo se trata de una "voz de alerta, sino que el Ministerio del Interior y las principales autoridades del país tienen que hacerse cargo, más allá del fútbol, más allá de la ANFP".