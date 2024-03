Columna de Rodrigo Vera: ¿Vuelve la ilusión a La Roja? - Chilevisión

La Selección Chilena sacó cuentas alegres tras el término de la fecha FIFA, donde cosechó una victoria ante Albania y una derrota frente a Francia en el estreno de Ricardo Gareca.

Pese a caer contra los galos, La Roja dejó una buena imagen de cara a la Copa América y las Clasificatorias, que son los próximos desafíos oficiales.

En ese sentido, Rodrigo Vera, editor de CHV Deportes, analizó el rendimiento del equipo: "¿Por qué la mayoría de la gente ha vuelto a creer? ¿Por que lo hicieron los jugadores para pensar que se pueden hacer las cosas de manera distinta?".

"En primer lugar, se recupera el gol. Chile no tenía gol en un problema que adolece hace muchísimo rato, incluso desde la salida de Juan Antonio Pizzi", comentó.

El periodista expresó a que partir de ese instante, el combinado nacional "se fue quedando cada vez con menos proyección de gol. Eso lo cambió de manera rotunda Gareca con cinco goles en dos partidos".

Rodrigo Vera y los amistosos de La Roja: "El cambio fue drástico"

Vera apuntó a que el DT argentino logró esto "con una forma de jugar, con un planteamiento y postura, pero también con una propuesta táctica definida".

"Con cuatro hombres en el fondo, dos por encima, tres más y uno que queda en delantero que fue Eduardo Vargas el elegido para estos dos cotejos", agregó.

El comunicador recalcó que "esa fisonomía no cambió ni con Albania ni con Francia, que eran rivales de características tremendamente distintas".