¡Bahar sufrirá grave accidente! | Adelanto Bahar | Capítulo 89 - Chilevisión

Cuando Bahar toma la decisión de volver a su casa, unos irresponsables sujetos provocarán un accidente automovilístico que podría costarles la vida. ¿Podrá Bahar sobrevivir al impacto?
Emitido el 18/08/2025
Disponible hasta el 02/09/2025
Todos en el hospital se enteraron que Aziz presentó una queja contra su madre, una acción que fue reprochada por todo aquel que se cruzó en su camino. Por su parte, Bahar se aisló para procesar la traición de su propio hijo.
Luego del polémico reclamo de Aziz contra su propia madre, Timur averiguará quién fue el responsable de enviar la carta que perjudica a Bahar.
Aziz escribió una queja contra su madre tras el procedimiento del parto de Seren. Aunque su intención no fue enviarlo, aquella petición desencadenó una serie de eventos desafortunados.
Aziz no quedó conforme con el procedimiento de Bahar durante el parto de Seren, por lo que interpondrá una queja en su contra. ¿Cómo reaccionará Bahar al descubrir la traición de su hijo?
La repentina muerte de Leyla causó un gran remezón en la vida de Timur. Por su parte, Bahar tuvo la misión de ayudar a Seren a dar a luz pese al reclamo de su hijo Aziz.
Timur pondrá en orden sus sentimientos para enfrentar a la verdad de que Leyla es su madre. Sin embargo, aquella paz podría llegar demasiado tarde. Bahar tendrá la misión de ayudar a Seren a dar a luz a sus gemelos.
Aziz buscó desesperadamente a Timur al sentirse agobiado por convertirse en padre, pero no sospechó que en aquel encuentro descubriría una dolorosa verdad. Por su parte, Bahar intenta ayudar a Seren.
Seren sufrirá un nuevo problema de salud que angustiará a Aziz. Sin embargo, al ir en busca de Timur para que la evalúe, Aziz descubrirá qué es lo que tanto aqueja a su padre.