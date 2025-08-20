Bahar | Capítulo 90 | El despertar de Bahar - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Evren enfureció al conocer al padre del sujeto que provocó el accidente de Bahar, pero aquel hombre juró venganza tras ser golpeado. Aziz siente arrepentimiento por intentar perjudicar a su madre.
Tura intentará deshacerse de Timur para lograr cumplir sus oscuros planes. Una de sus jugadas se realizará durante el juicio contra Bahar. ¿Cómo acabará aquella reunión?
Al enterarse de que el padre del sujeto que provocó el accidente se burla de la situación, Evren entrará en cólera. Sin embargo, los golpes que le proporcionará podrían perjudicarlo enormemente.
Bahar sufrió de un accidente automovilístico que dejó a toda su familia en shock. Timur y Evren deberán encargarse tanto de la cirugía de Bahar como la de los responsables del choque.
Cuando Bahar toma la decisión de volver a su casa, unos irresponsables sujetos provocarán un accidente automovilístico que podría costarles la vida. ¿Podrá Bahar sobrevivir al impacto?
Todos en el hospital se enteraron que Aziz presentó una queja contra su madre, una acción que fue reprochada por todo aquel que se cruzó en su camino. Por su parte, Bahar se aisló para procesar la traición de su propio hijo.
Luego del polémico reclamo de Aziz contra su propia madre, Timur averiguará quién fue el responsable de enviar la carta que perjudica a Bahar.
Aziz escribió una queja contra su madre tras el procedimiento del parto de Seren. Aunque su intención no fue enviarlo, aquella petición desencadenó una serie de eventos desafortunados.
Aziz no quedó conforme con el procedimiento de Bahar durante el parto de Seren, por lo que interpondrá una queja en su contra. ¿Cómo reaccionará Bahar al descubrir la traición de su hijo?