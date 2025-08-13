Bahar | Capítulo 87 | Bahar en shock por la traición de Aziz - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Aziz escribió una queja contra su madre tras el procedimiento del parto de Seren. Aunque su intención no fue enviarlo, aquella petición desencadenó una serie de eventos desafortunados.
Luego del polémico reclamo de Aziz contra su propia madre, Timur averiguará quién fue el responsable de enviar la carta que perjudica a Bahar.
Aziz no quedó conforme con el procedimiento de Bahar durante el parto de Seren, por lo que interpondrá una queja en su contra. ¿Cómo reaccionará Bahar al descubrir la traición de su hijo?
La repentina muerte de Leyla causó un gran remezón en la vida de Timur. Por su parte, Bahar tuvo la misión de ayudar a Seren a dar a luz pese al reclamo de su hijo Aziz.
Timur pondrá en orden sus sentimientos para enfrentar a la verdad de que Leyla es su madre. Sin embargo, aquella paz podría llegar demasiado tarde. Bahar tendrá la misión de ayudar a Seren a dar a luz a sus gemelos.
Aziz buscó desesperadamente a Timur al sentirse agobiado por convertirse en padre, pero no sospechó que en aquel encuentro descubriría una dolorosa verdad. Por su parte, Bahar intenta ayudar a Seren.
Seren sufrirá un nuevo problema de salud que angustiará a Aziz. Sin embargo, al ir en busca de Timur para que la evalúe, Aziz descubrirá qué es lo que tanto aqueja a su padre.
Bahar intentó estabilizar a Seren luego de que sufriera una descompensación por culpa de los gritos de Efsun. Por su parte, Timur reflexiona al descubrir que su tía en realidad es su verdadera madre.
Efsun recibirá un llamado de Parla que le informará del complicado estado de salud de Seren. Además, Bahar sufrirá la inesperada traición de uno de los miembros de su famiia.