Orgullo chileno: Joven creó videojuego basado en la flora y fauna nacional y alcanzó millonarias ventas - Chilevisión

Samuel Uriarte, un arquitecto que renunció a su trabajo para crear The Rangers in the South, un laureado videojuego RPG que ha alcanzado millonarias ventas en Steam con un enorme éxito comercial.

El profesional, que vende a cerca de 4 mil pesos su proyecto en la plataforma de Valve, ya logró alcanzar las 55 mil adquisiciones, logrando acumular alrededor de 200 millones de pesos.

¿Cómo surgió la idea de The Rangers in the South?

De acuerdo a lo rescatado por The Clinic, el arquitecto titulado de la Universidad Católica comenzó este proyecto como un hobbie, mientras tenía tiempo libre de su trabajo, algo que le demoró seis años en desarrollar.

El primer avance del juego, lanzado el 9 de enero de este año, alcanzó la impresionante venta de 35 mil copias, teniendo reseñas positivas y muy positivas en Steam.

Tras el arrollador éxito, Samuel Uriarte decidió renunciar a su trabajo y dedicarse a tiempo completo a completar su proyecto. Hasta hoy, el juego sigue en desarrollo y con constantes actualizaciones.

¿De qué trata The Rangers in the South?

Es un juego de rol (RPG) que mediante la exploración el personaje principal va superando niveles y puzzles que le permiten mejorar los equipamientos y las habilidades.

Asimismo, según reporta la propia página de steam, el juego se inspira en un Pixelar RPG Roguelike de Acción, añadiendo "explora un mundo dibujado a mano lleno de detalles, descubre secretos y puntos de interés en un juego que tiene cinco biomas".

Precisamente en esos cinco biomas es donde se hace un homenaje a la flora y fauna del país, ya que estos serían desiertos, cordilleras, volcanes, bosques (con araucárias) y otros elementos típicos del país