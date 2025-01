Los hijos del medio serían mejores personas que sus hermanos, según estudio - Chilevisión

Un reciente estudio realizado en conjunto por las universidades de Brock y Calgary (Canadá) podría ofrecer una respuesta a un antiguo debate: ¿El orden del nacimiento podría afectar nuestra personalidad?

De acuerdo con la investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los hallazgos benefician directamente a los hijos del medio. A partir de un análisis de datos de más de 710.000 personas, quienes completaron el Inventario de Personalidad HEXACO, los expertos llegaron a conclusiones tentativas.

¿En qué consiste esta herramienta? Permite evaluar seis dimensiones clave de la personalidad: honestidad-humildad, emocionalidad, extraversión, agradabilidad, conciencia y apertura a la experiencia.

Pero, ¿qué papel juegan los hijos del medio? Según los resultados, estos obtuvieron las puntuaciones más altas en las categorías de honestidad-humildad y agradabilidad, seguidos por los hermanos menores, los mayores y, por último, los hijos únicos.

Esto sugiere que los hijos del medio tienden a mostrar menos interés por la riqueza, perdonan con mayor facilidad, cooperan con los demás y evitan comportamientos manipuladores.

EL NÚMERO DE HERMANOS IMPORTA

Aunque este fenómeno parece particular, tiene una explicación lógica: En familias con un mayor número de integrantes, estos rasgos se acentúan. Esto se debe a que, cuanto mayor es el tamaño del núcleo familiar, la cooperación deja de ser una opción y se transforma en una necesidad.

“Cuando uno tiene más hermanos, debe cooperar con más frecuencia en lugar de actuar según preferencias egoístas”, comentaron los psicólogos Michael Ashtona y Kibeom Lee, líderes del estudio.

Sin embargo, aunque los resultados son interesantes, este campo de estudio sigue siendo objeto de controversia y conclusiones contradictorias, en las que a menudo se cae en la estereotipación. Aún así, la investigación, respaldada por una muestra amplia, ofrece un enfoque novedoso y significativo.