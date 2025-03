¡Cubierto en un 95%! Joven de 18 años rompió récord Guinness por tener el rostro más velludo del mundo - Chilevisión

Lalit Patidar es un joven de 18 años que obtuvo el premio Guinnes al romper el récord por ser la persona con el rostro con más pelos en el mundo.

Según informó el portal oficial Guinness World Records, Lalit tiene el 95% de su cara cubierta de vellos, equivalente a 201.72 cabellos por centrímetro cuadrado.

"Me he quedado sin palabras. No se qué decir porque estoy muy feliz por este reconocimiento" declaró Patidar al mencionado medio.

La enfermedad de Lalit Patidar

El joven oriundo de la India padece de la condición hipertricosis congénita, también conocida como el "síndrome del hombre lobo", siendo uno de los 50 casos documentados desde la Edad Media en todo el mundo.

Esta rara enfermedad provoca un crecimiento excesivo del cabello en diversas partes del cuerpo. Debido a su condición, Lalit ha sufrido de diversos comentarios desagradables en su contra.

El joven comentó que la época más dura fue mientras iba a la escuela: "Me tenían miedo, pero cuando empezaron a conocerme ya a hablar conmigo entendieron que no era tan diferente a ellos".

Superando la adversidad

Pese a que hay personas que no son amables con él, Lalit Patidar aprendió a aceptar su condición y a quererse tal y como es, sin dejar que el prejuicio de los demás le afecte.

De hecho, tiene un canal en YouTube co más de 108 mil seguidores donde comparte su diario vivir, instancias donde también responde al cuestionamiento del por qué no afeita su cabello.

"No hay mucho que decir a la gente sobre eso. Les digo que me gusta cómo soy y que no quiero cambiar mi aspecto", señaló.