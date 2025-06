En la mira de Hyrule: Hunter Schafer podría encarnar a la princesa Zelda en película live-action - Chilevisión

Hyrule podría tener una nueva princesa, y su nombre es Hunter Schafer. La actriz de Euphoria suena fuerte para encarnar a Zelda en la esperada adaptación cinematográfica de The Legend of Zelda, uno de los proyectos más ambiciosos de Nintendo.

Aunque aún no hay una confirmación oficial sobre el elenco, el conocido insider DanielRPK encendió las redes al revelar que Schafer estaría en conversaciones para asumir el rol de una de las princesas más icónicas de los videojuegos.

Si bien los nombres del elenco siguen siendo un misterio, la producción ya tiene definidos a sus líderes: El legendario Shigeru Miyamoto, creador de Mario y la saga Zelda, y Avi Arad, productor detrás de éxitos como Venom.

La dirección estará a cargo de Wes Ball, conocido por la trilogía Maze Runner y El Planeta de los Simios (2024).

The Legend of Zelda será una producción live-action inspirada en la legendaria saga de Nintendo, que mantiene altas expectativas tras el éxito global de Mario Bros. La Película.

