¡Cine total! La segunda temporada de The Last of Us se habría inspirado de Juego de Tronos - Chilevisión

Quedan muy pocos días para el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, la serie basada en el videojuego homónimo de Naughty Dog y que es protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.

En su adelanto, quedó bastante claro que esta nueva entrega dará poco espacio para la tranquilidad, tanto para sus protagonistas como para los que estarán frente a la pantalla.

Sin embargo, algunos fanáticos acérrimos de Juego de Tronos no pudieron dejar pasar ciertas similitudes. En el tráiler oficial de The Last of Us, alrededor del segundo 55, los seguidores de la saga notaron una batalla muy similar a la presentada en la adaptación de la exitosa obra de George R.R. Martin.

The Last of Us se inspiró en Juego de Tronos

En conversación con The Hollywood Reporter, Craig Mazin, autor-productor de la serie, se refirió a las dudas presentadas por los fans. “Recuerdo haber visto Casa Austera sin prestar atención a lo compleja e impresionante que era la acción", comenzó diciendo.

“Lo que sí recordaba era lo conmovedor e importante que era lo que sucedía ahí. (...) Esa sensación de desesperación, de pérdida total. Esta es nuestra comprensión de la acción”, sostuvo.

“¿Cuál es el sentido de esto? Fuimos muy ambiciosos al crear esta secuencia porque queríamos mostrar lo mal que pueden llegar a ponerse las cosas. Pero la pregunta siempre fue: ¿Por qué? ¿De qué se trata, qué cambia y qué significa para nuestro pueblo en el futuro?”, agregó.

La escena aludida presenta a una horda de infectados por el cordyceps contra una muralla de un refugio de supervivientes. Lo anterior recordó al octavo episodio de Juego de Tronos titulado “Casa Austera”, donde Jon Snow y Tormund llegan al refugio para ayudar a los salvajes a cruzar el muro. Sin embargo, son atacados por un ejército de no muertos liderado por el Rey de la Noche.