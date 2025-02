Naya Fácil enrostró pasado de Julianno Sosa tras dura crítica contra ella: “Tampoco eres ejemplo” - Chilevisión

Naya Fácil respondió con todo a la dura declaración del cantante urbano Julianno Sosa tras excluirlo de la Gala del Pueblo.

La rencilla partió cuando la influencer dijo que no invitaría a Pablo Chill-E y Julianno Sosa al evento organizado por ella, debido a una canción lanzada en 2020 donde la mencionaban a ella.

"Wacala Naya Fácil, esa toma pi..., esa mier... no la hacemo' aquí. Pe..., tiene' que hacerte el HIV", decía parte de la letra de Hunnits.

Por esta razón, han surgido una serie de declaraciones cruzadas entre los artistas mencionados y la creadora de contenidos.

La respuesta de Naya Fácil a Julianno Sosa

Este fin de semana, Julianno felicitó a Naya por "el cambio de su pasado", pero también aprovechó de lanzar una fuerte respuesta tras acusarlo de haberla denigrado en dicha canción.

"El contexto de esta supuesta denigración fue hace 5 años, donde tu marketing y lo que promovías era denigrarte a ti misma y las ciento de mujeres que te seguían", afirmó el intérprete de Cochinae.

"A mí en lo personal tú no representas a mi hija, mamá, manager, hermana, familia ni mujeres (...) Muy bonito tu discurso, pero pierde validez al tener personas que golpearon a mujeres en público en tu gala de invitados", agregó en su declaración.

Ante esto, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para responder a los dichos del cantante. "Si hablamos de que yo no soy ejemplo de representación de la mujer chilena, ni de las mujeres que te rodean, ¿entonces tus canciones sí las representan?", partió diciendo.

"Yo siempre he dicho que no represento ninguna mujer, yo solo soy yo. He dicho en reiteradas ocasiones que no soy ejemplo a seguir, te informo que tú tampoco eres ejemplo y menos las letras de tus canciones que sólo dicen que la mujer sirve para la cama solamente, el típico machismo y violencia verbal", añadió.

En esa misma línea, Naya puntualizó sobre los videos musicales del artista. "Salen chicas con los cachetes en tu cara y que algunas también se dedican al contenido de adultos, o sea, no nos veamos la suerte entre gitanos", arremetió.

"Lo que yo me dediqué es lo mismo que promueves en tus canciones, hablando de que las mujeres pe..., con tu comunicado confirmaste que sigues siendo la misma persona de tu pasado, no sabes reconocer tu error", sostuvo.