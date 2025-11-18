Hasta el FBI intervino: Ca7riel y Paco Amoroso protagonizan polémica en vuelo a EE.UU. - Chilevisión

En la polémica se encuentra Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo argentino del momento tras un video que se viralizó en un vuelo hacia EE.UU. que terminó con el FBI involucrado.

Todo ocurrió durante un vuelo en que los artistas grabaron un video al interior del avión comercial, desobedeciendo los llamados de una asistente que puso una queja y mostró su incomodidad en el registro.

FBI demoró a Ca7riel y Paco Amoroso

La situación se puso más tensa cuando una de las trabajadoras, visiblemente molesta, gritó un "don't touch me" al artista, quien siguió con su interpretación frente a la cámara.

Al aterrizar en EE.UU., el FBI lnterceptó al grupo que acompañaba a Ca7riel y Paco Amoroso, manteniendo una conversación mientras los artistas yacían en silencio.

Pese a que la situación generó diversas reacciones en redes sociales, el dúo argentino aún no se ha manifestado sobre la controversia y se han mantenido en silencio.