¡Atentos fanáticos del grunge! Banda tributo a Nirvana conmemorará los 35 años de Nevermind - Chilevisión

Los fanáticos del rock de los 90' festejan el importante regreso a Chile de Seattle Supersonics, la banda tributo más conocida de Nirvana que celebrará los 35 años del álbum cúspide del grunge: "Nevermind".

La agrupación internacional realizará tres conciertos en el país para repasar el catálogo del disco del año 1991 que incluye éxitos tales como Smells Like Teen Spirit y Come As You Are.

La agrupación que buscará encarnar a Kurt Cobain, Krist Novoselic y Dave Grohl en sus presentaciones para tener una experiencia única a los fans de la banda oriunda de Seattle.

Cuándo y dónde se realizará el tributo al álbum "Nevermind" de Nirvana

De acuerdo al itinerario de la agrupación, se presentarán en Chile en tres ciudades para que todo el pública pueda asistir al evento.

Miercoles 25 de septiembre - Teatro Municipal de Quilpué

Jueves 26 de septiembre - Espacio Marina del Sol, Talcahuano

Viernes 27 de septiembre - Club Chocolate, Santiago

El valor de la entrada para el tributo al álbum "Nevermind" de Nirvana

Los tickets para el evento de Seattle Supersonics se realizará en el sitio web Passline, donde ya está disponible la venta de entradas.

El valor para el evento asciende hasta los 25 mil pesos y con una único sector para todo el público. Sin embargo, también se puede comprar el Meet & Greet que contará con una ubicación especial y una foto con el artista con un valor de 40 mil pesos.