¡Rock y calabazas! Linkin Park aterriza en Santiago con fiesta de Halloween previo a su concierto - Chilevisión

A días de su esperado concierto en Chile, Linkin Park organizará un encuentro gratuito con sus fanáticos en el skatepark del Parque Bustamante.

Se trata de una fiesta de Halloween que se desarrollará este viernes 31 de octubre entre las 16:00 y 19:00 horas, evento que tendrá diversas actividades para sus seguidores.

Durante la celebración, los organicadores entregará bolsitas que esconderán tickets dorados con premios especiales. Entre ellos pueden ser CD's, vinilos y entradas para el show del domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional.

Además, los asistentes podrán ir disfrazados con vestuarios inspirados en la estética o las canciones de la banda.

Invitados especiales

Al evento también se harán presentes el colectivo Skate Adaptado, quienes promueven la inclusión a través del skateboarding y el acceso universal al deporte.

La agrupación realizará una competencia de skate con disfraces, combinando los deportes urbanos con la música y la integración.

Cabe señalar que los miembros de Linkin Park no podrán estar presentes en la actividad, ya que estarán desarrollando su show en Buenos Aires