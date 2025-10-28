Festival abrirá las puertas de 20 jardines secretos en Santiago: Descubre cómo inscribirte para visitarlas - Chilevisión

Si quieres conocer algunos rincones verdes secretos en la Región Metropolitana, el próximo 8 y 9 de noviembre podrás disfrutar y conocer dichos lugares gracias a una divertida actividad.

Se trata del Festival Interno Verde, el cual permitirá visitar 20 jardines secretos instalados en diversos puntos de Santigo, en espacios donde normalmente los edificios patrimoniales son la prinicipal atracción.

En esta oportunidad, los jardines estarán excepcionalmente abiertos al público y podrás ser visitados de forma gratuita previa inscripción, ya que los cupos son limitados.

El festival incluye proyecciones, talleres, visitas guiadas y actividades para adultos y niños, todas dedicadas a la naturaleza y la exploración urbana.

¿Cómo inscribirse para visitar los jardines secretos?

Quienes quieran participar de la actividad, deben inscribirse a través del siguiente enlace, donde podrás seleccionar los lugares de interés.

Luego de completar con tus datos, recibirás un correo electrónico con la confirmación que te servirá como pase de entrada. También recibirán un folleto con el programa de actividades y una pulsera que te permitirá ingresar a todos los jardines.

De no hacerlo por internet, podrás acercarte a la entrada y pedir un formulario de inscripción.

¿Cuáles jardines estarán disponibles?

Estos espacios verdes estarán distribuidos a lo largo de la Región Metropolitana, estos son:

Colegio Santa Elena; Palacio Astoreca; Jardín Biodiverso; Palacio Bruna; Comunidad Club Hípico; Patio Dr. Moore; Palacio Cousiño; Museo San Francisco; Campus El Claustro; Matildas Hotel Boutique (Barrio Brasil); y Centro Cultural El Ágora.

También tendrán acceso al público las siguientes locaciones: MAC Terraformaciones,; la Casa Ignacio Domeyko; el Museo Gabriela Mistral; Museo Taller; Jardín Modular; Kasa Amarilla; y el Dpto 301