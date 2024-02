La Noche de Combos: ¿Quiénes son todos los ganadores del evento? - Chilevisión

“La Noche de Combos” se realizó la tarde de este sábado 10 de febrero. Evento que fue organizado por el Youtuber Dylantero, quien reunió a diversos personajes de la televisión y las redes sociales, para enfrentarlos en una muestra de boxeo.

El evento contó con la participación de Leo Caprile como el animador oficial, mientras Dylan y Juan Pablo Verdier la hicieron de comentaristas.

Entre quienes peleaban se encontraban dos ex Gran Hermano, Jorge Aldoney y Raimundo Cerda, cuyo duelo fue uno de los más esperados. Además, se enfrentaron Raimundo Alcalde, ex Top Chef VIP, contra Max Cabezón, ex Discípulo del Chef.

¿Quiénes son los ganadores de La Noche de Combos?

Primer combate: César Díaz (Cesarlive) vs. Alejandro Silva (JanoJey)

GANADOR: Alejandro Silva (JanoJey)

Segundo combate: Raimundo Alcalde (Rey Alcalde) vs. Maximiliano Cabezón (Max Cabezón)

GANADOR: Raimundo Alcalde

Tercer combate: Sebastián Cubillos (MoaiGR) vs. Claudio Michaux

GANADOR: Claudio Michaux

Cuarto combate: (femenino) Tabatha Pacer vs. Francisca Alegría (HiFranny)

GANADORA: HiFranny

Quinto combate: (internacional) Argentino Nicolás Seewald (Necko) vs. Mike Milfort

GANADOR: Necko

Sexto combate: Raimundo Cerda vs. Jorge Aldoney

GANADOR: Jorge Aldoney

Séptimo combate: (profesional) Nahuel Alberto Galesi “El Perfecto” vs. Eduardo Zuleta “Nazareno”