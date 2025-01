“Era momento de parar”: Quevedo reveló la verdad tras alejarse de la música y qué hará con su carrera - Chilevisión

Fue a principios del 2024 que el cantante Quevedo impactó a sus seguidores al anunciar que se alejaría de la música por un tiempo indefinido. Ahora el artista explicó las razones que lo llevaron a distanciarse estando en la cima de su carrera musical.

A sus 23 años el español logró éxitos como BZRP Music Sessions #52, Columbia y Vista al Mar, pero no fue hasta el lanzamiento de su último álbum Donde Quiero Estar que decidió dar un paso al costado y desconectarse de los medios.

Quevedo y por qué se alejó de la música

"No tomé la decisión de apartarme de la vida pública por un suceso concreto, sino un cúmulo de cosas. Me di cuenta de que, a pesar de estar viviendo un momento profesional muy bueno, no era todo lo feliz que debería ser", reveló a la revista GQ España.

Esta pausa le permitió volver a reconectarse consigo mismo, algo que también consideró como una necesidad más que un capricho.

"Fue una decisión meditada. Analicé cómo me sentía por dentro y por fuera, mis relaciones personales y mis hábitos, y decidí que era el momento de parar, reflexionar y tomar las riendas. Todavía estoy aprendiendo y no soy perfecto, pero fue una decisión que me ayudó mucho", se sinceró.

Vida saludable y nuevos hábitos

Por otro lado, ordenó de mejor manera sus hábitos para tener una vida más saludable. Esto luego de observar que la música, los conciertos y derivados lo estaban consumiendo, y no en el mejor sentido.

"Siempre he sido una persona deportista. Desde pequeño he jugado al fútbol. Lo que pasa es que, cuando empecé a llevar esta vida tan ajetreada de viajes y conciertos, descuidé bastante el deporte, la comida y el descanso", comentó

En ese aspecto agregó: "Hubo un momento en el que me di cuenta de que quería ordenar todo eso en mi vida, volver a tener una rutina. Tener buenos hábitos, descansar bien, hacer deporte y priorizarte tanto física como mentalmente te ayuda mucho".

Nuevos desafíos

Quevedo volvió con todo este 2025, y así lo demostró tras lanzar su nuevo álbum Buenas Noches, con el cual espera reconectar con su audiencia tras esta pausa.

“Confío en la conexión que tengo con mi público. Las personas que disfrutan de mi música entienden mi mensaje, y eso no se pierde, incluso cuando decides tomarte tu tiempo. La gente entiende que somos humanos y que todos necesitamos parar en algún momento”.