VIDEO | Emilia Dides, Nico Ruíz y Bry On se sumaron al cierre de Teletón 2025 - Chilevisión

¡Yo no soy esa mujer! Paulina Rubio cantó con Katteyes en el cierre de Teletón 2025
La mexicana fue parte del último bloque de la cruzada solidaria, donde invitó a la chilena Kattyes para interpretar uno de sus hits más famosos.
Jean Paul Olhaberry dejó en shock al Estadio Nacional con un número de magia que sorprendió a miles en la Teletón 2025, combinando ilusión, suspenso y un cierre impactante. Revisa aquí su presentación completa.
La cantante de cumbia ranchera le cantó a todos sus "parientes" en el cierre de la cruzada solidaria, encendiendo a un público que pidió, en varias ocasiones, su presencia en el Festival de Viña del Mar.