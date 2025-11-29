 Lucero brilla en su regreso a la Teletón y emocionó al público con sus éxitos - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Lucero brilla en su regreso a la Teletón y emocionó al público con sus éxitos

La estrella mexicana brilló en la Teletón 2025 con un show lleno de fuerza y nostalgia, cantando éxitos como “Veleta”, “Tácticas de Guerra” y “Ya No”, conquistando nuevamente al público chileno.

Emitido el 29/11/2025

RELACIONADOS

00:00

¡Yo no soy esa mujer! Paulina Rubio cantó con Katteyes en el cierre de Teletón 2025

La mexicana fue parte del último bloque de la cruzada solidaria, donde invitó a la chilena Kattyes para interpretar uno de sus hits más famosos.

15:03

Estadio Nacional en shock: Jean Paul Olhaberry sorprende con un número de magia en la Teletón 2025

Jean Paul Olhaberry dejó en shock al Estadio Nacional con un número de magia que sorprendió a miles en la Teletón 2025, combinando ilusión, suspenso y un cierre impactante. Revisa aquí su presentación completa.

11:14

¡La pidieron en Viña! María José Quintanilla hizo vibrar el Estadio Nacional en el cierre de Teletón 2025

La cantante de cumbia ranchera le cantó a todos sus "parientes" en el cierre de la cruzada solidaria, encendiendo a un público que pidió, en varias ocasiones, su presencia en el Festival de Viña del Mar.

13:27

Lucero brilla en su regreso a la Teletón y emocionó al público con sus éxitos

La estrella mexicana brilló en la Teletón 2025 con un show lleno de fuerza y nostalgia, cantando éxitos como “Veleta”, “Tácticas de Guerra” y “Ya No”, conquistando nuevamente al público chileno.

08:52

VIDEO | Emilia Dides, Nico Ruíz y Bry On se sumaron al cierre de Teletón 2025

Un trío de jóvenes revelaciones de la música se hicieron presente en el Estadio Nacional, interpretando clásicos y dejando un gran mensaje para seguir aportando en esta cruzada.

13:53

Ana Torroja vuelve a la Teletón 2025 con un show que hizo cantar a todo Chile

Ana Torroja regresó a la Teletón 2025 con una presentación cargada de éxitos, emoción y nostalgia, interpretando los clásicos que marcaron generaciones y conectando con el público chileno. Revive aquí su show completo.

10:05

VIDEO | Zúmbale Primo hizo bailar al Estadio Nacional con presentación en Teletón 2025

El grupo de cumbia ranchera hizo una aparición especial en el cierre de la cruzada, cantando sus mejores éxitos que fueron coreados por todos los asistentes.

11:28

Romanticismo y emoción: Pablo Alborán enamora al público chileno en Teletón 2025

El cantante español brilló con un número romántico y emotivo en la Teletón 2025, destacando su fuerte vínculo con Chile y encantando al público con sus grandes éxitos.

05:59

Teletón 2025: Myriam Hernández cantó el himno en una obertura guiada por la voz de Julio Martínez

La emotiva narración de Julio Martínez acompañó la interpretación del himno de la Teletón por Myriam Hernández que marcaron el comienza del cierre de la campaña solidaria.

Publicidad
Publicidad
Publicidad