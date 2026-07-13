Traicionada: 3 cosas que debes saber de Volkan, esposo de Asya que protagoniza brutal engaño

Volkan Arslan aparenta tener la vida perfecta, pero sus decisiones desatarán el conflicto central de Traicionada. Conoce más sobre él a continuación.

Traicionada llega este lunes a Chilevisión con una historia marcada por el amor, la traición y la venganza. En el centro del conflicto está Volkan Arslan, un exitoso arquitecto que aparenta tener la familia perfecta junto a Asya, pero que esconde un secreto capaz de destruir su núcleo más cercano.

Las 3 cosas que debes saber sobre Volkan Arslan

El esposo de Asya Yılmaz, interpretado por Caner Cindoruk, romperá su familia con un secreto que saldrá a la luz de la peor forma.

Aquí te dejamos 3 cosas que debes conocer sobre Volkan, antes del estreno de Traicionada:

1. Su doble vida, pondrá en riesgo su familia. Mientras mantiene un matrimonio con Asya y forman una familia junto a su hijo, Volkan sostiene una relación paralela con Derin desde hace años, ocultando la verdad a todos los que lo rodean.

2. Su gran mentira desencadena una historia de venganza. Todo cambia cuando Asya descubre la infidelidad y, poco después, se entera de que Derin está embarazada de él, dando inicio a una intensa historia de enfrentamientos y revancha.

3. Aunque se muestra como un esposo y padre ejemplar, sus decisiones lo convierten en el principal responsable del conflicto. Su constante intento por controlar la situación, solo hará que las consecuencias sean cada vez más devastadoras.

No te pierdas el estreno de Traicionada, la nueva teleserie turca de Chilevisión que promete seducirte con una historia de engaños, secretos y venganza, donde Volkan será una de las piezas clave de un drama que cambiará para siempre la vida de Asya.