Despecho y venganza: Quién es Asya, la protagonista de Traicionada y cuyo drama llega a CHV

La teleserie turca irrumpirá en las pantallas con una historia cargada de dramatismo y dolor, con la gran interpretación de la actriz Cansu Dere. Conoce más sobre la trama a continuación.

Muy pronto por las pantallas de Chilevisión se estrenará Traicionada, la nueva teleserie turca que irrumpirá con suspenso y drama gracias a un secreto familiar que será revelado.

Con una historia centrada en la venganza y el despecho, se seguirá la vida de una mujer que, tras conocer una infidelidad, hará todo lo posible para entregar su verdad.

Quién es Asya, la protagonista de Traicionada

Asya Yilmaz es una exitosa doctora cuya vida aparenta ser perfecta junto a su familia. Sin embargo, una traición imperdonable de su esposo hace que todo dé un giro de 180°.

La médica se da cuenta de que el hombre de su familia y pareja, Volkan, le es infiel con una joven llamada Derin. Pero eso no es todo, ya que logra descubrir que la amante está embarazada de su esposo.

Con la noticia, Asya toma la decisión de exponer a Volkan ante toda su familia y romper la supuesta perfección de la que se jactaba.

Dónde ver Tracionada, la nueva teleserie de Chilevisión

El drama turco, que se tomará la programación de Chilevisión, se podrá ver tanto en la señal oficial como también por la app MiCHV en dispositivos móviles.

Para descargar la aplicación, debes seguir los siguientes pasos.

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego en Instalar. Así de simple.

debes dirigirte a la . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego en Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Revisa acá el adelanto oficial de Traicionada