Secretos, venganza y verdades impactantes: De qué trata Traicionada, la próxima gran teleserie de Chilevisión

La exitosa producción turca llega a las pantallas con la intensa historia de una vida aparentemente perfecta que se derrumba tras impactantes revelaciones. Descubre más a continuación.

No hay peor infierno que una mujer despechada. Esa es la promesa que trae el próximo estreno de Chilevisión, “Traicionada, historia de un engaño”.

Con esto, una de las producciones turcas más exitosas de los últimos años se suma a la parrilla de la televisión abierta con una historia que llenará tus tardes de tensión con secretos, farsas y venganza.

De qué trata “Traicionada, historia de un engaño”

“Traicionada”, originalmente titulada Sadakatsiz y conocida en distintos países como “Infiel”, sigue la vida de Asya, una reconocida doctora que parece tener una vida perfecta junto a su esposo Volkan y su hijo.





Sin embargo, su mundo perfecto se cae a pedazos cuando descubre que su marido mantiene una relación paralela con una joven llamada Derin; una mentira que se ha extendido durante años.

Tras enterarse del embarazo de la amante de Volka, Asya decide enfrentar la traición y comienza a trazar un plan donde la venganza y la verdad se cruzan de forma inesperada.

Una historia imperdible que promete dejarte con ganas de más cada capítulo.

Dónde puedes ver el próximo gran estreno de Chilevisión

Chilevisión será el canal oficial de transmisión de la teleserie “Traicionada”, que también estará disponible a través de la señal online, permitiendo seguir la historia desde la televisión abierta y plataformas digitales.

Además, los capítulos podrán verse en la aplicación MiCHV, disponible en sitio web, celulares Android e iOS y Smart TV, para que los puedas disfrutar del drama donde y cuando quieras.