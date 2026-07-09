¡Una década de La Divina Comida! Revisa los capítulos recomendados que puedes ver en MiCHV

Conversaciones sorprendentes y revelaciones icónicas han sido la tónica de este inigualable programa. A continuación, revisa un listado de capítulos recomendados y que puedes ver gratis en nuestra app.

Este jueves La Divina Comida celebra 10 años desde su estreno en las pantallas de Chilevisión, consolidándose como uno de los programas de entretención más exitosos y queridos por la audiencia.

En esta década, alrededor de cien invitados han abierto las puertas de sus hogares para compartir recetas y anécdotas que han dado origen a momentos inolvidables. Entre ellos, destacaron José Miguel Viñuela, Alejandro Arriagada, Paty Cofré y Mauricio Flores.

Este capítulo de la última temporada dejó varios momentos y dinámicas que dieron de qué hablar entre los seguidores del programa, uno de ellos, es el cambio en el formato del programa que hizo competir a queridas duplas. Estas debieron cumplir desafíos temáticos reflejados en sus preparaciones.

Al inicio del capítulo, José Miguel Viñuela quedó impactado con la magnitud de la casa de Alejandro Arriagada. El exanimador de Mekano no ocultó su sorpresa al recorrer la vivienda de su amigo, destacando su colección de obras de arte y amplios espacios.

Además, Paty Cofré reveló el verdadero motivo de su quiebre con Ernesto Belloni, al recordar un tenso episodio ocurrido durante las grabaciones de Morandé con Compañía, donde aseguró haber recibido una cachetada fuera de libreto.

Revive el capítulo acá

Top 5 capítulos más vistos en MiCHV

Si no sabes por dónde empezar, los usuarios de MiCHV ya escogieron.

A continuación te dejamos una selección de los cinco capítulos más vistos de La Divina Comida en la plataforma, con invitados que protagonizaron conversaciones y momentos que dieron de qué hablar.

1.- Capítulo 29, con Faloon Larraguibel, Blanquita Nieves, Jorge Pichara y Pablo Zúñiga.

2.- Capítulo 19, protagonizado por Hugo Valencia, Monty, Fernando Kliche y Catalina San Martín.

3.- Capítulo 18, con Paola Troncoso, Scarlett Ahumada, Toto Acuña y Kurt Carrera

4.- Capítulo 20, donde participaron Cecilia Gutiérrez, “Pelao” Rodrigo, Claudio Orrego y Fernanda Braz.

5.- Capítulo 22, con Laura de la Fuente, Elvira Cristi, Vicente Almonacid y Vlado Mirosevic.

Cómo ver La Divina Comida en MiCHV

Ver La Divina Comida en MiCHV es muy fácil:

Solo debes descargar la aplicación en tu celular o Smart TV, o ingresar a la versión web, iniciar sesión de forma gratuita y buscar el programa en el catálogo.

Allí encontrarás capítulos completos y podrás disfrutar de este y otros episodios cuando y donde quieras.