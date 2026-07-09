“Que siempre exista la duda…”: Jani Dueñas reveló el mayor secreto que perduró 10 años en La Divina Comida

La comediante comentó en exclusiva con Chilevisión su proceso creativo y cómo construye el personaje que ha acompañado cada capítulo durante una década.

Este 9 de julio se cumplen diez años de La Divina Comida, uno de los programas más queridos de la televisión chilena. Y aunque cientos de famosos han abierto las puertas de sus casas, hay una protagonista que ha estado presente desde el primer capítulo sin aparecer jamás frente a las cámaras: Jani Dueñas.

El regreso del programa a la televisión abierta con La Divina Comida: Desafío Duplas devolvió uno de los espacios favoritos para disfrutar recetas, chismes e historias inolvidables cada sábado tras CHV Noticias Central.

El secreto detrás de la voz de La Divina Comida

Con su inconfundible voz, la comediante y actriz Jani Dueñas ha construido durante una década uno de los personajes más reconocibles de la televisión chilena .

Lejos de considerar su labor como una simple locución, Dueñas explicó que se trata de un trabajo profundamente creativo: “Es súper actoral, me ha permitido desarrollar mi personalidad como comediante. Nunca jamás me han censurado alguna estupidez que haya dicho. Y, por Dios, que he dicho estupideces”, reconoció entre risas en entrevista con CHV Noticias.





Sin embargo, hay un objetivo que guía todo su trabajo y que, hasta ahora, había mantenido casi como un secreto.

“Lo que hago es inventar una conversación donde no existe”, confesó la voz de La Divina Comida, respondiendo una de las preguntas que más se repiten entre los televidentes: si realmente está presente durante las grabaciones.

“Mi mayor objetivo, como actriz más que como locutora, es que parezca que yo estoy ahí, y que siempre exista la duda”, relató Jani Dueñas. “Si la gente piensa que yo estoy ahí, es que mi pega está bien hecha“, concluyó la comediante.

La clave detrás del éxito de La Divina Comida

A una década del estreno de La Divina Comida, la actriz también reflexionó sobre la fórmula que, a su juicio, mantiene vigente al programa.





Y es que, según la comediante, el éxito del espacio radica en mostrar a los famosos lejos de la perfección, además de conocerlos entre recetas, conversaciones profundas y anécdotas.

“Tampoco creo que la gracia de La Divina Comida sea: ‘qué linda tu casa, qué regio tu marido, qué buena tu comida’”, expresó Jani Dueñas. “Yo creo que lo que le gusta a la gente de La Divina Comida, y creo que esa es una de las claves del éxito también, es chismear”, concluyó.

“Husmear en la casa de los famosos, ver que no son tan bacanes, que en verdad son como uno (…) Esa es la gracia: acercar a esta gente más famosa”.

Con sarcasmo, humor y esa característica voz que ha acompañado innumerables cenas televisivas, Jani Dueñas resumió con una frase el vínculo que ha construido con el programa durante estos diez años: “Podría decir que soy la más antigua. Porque yo estaba el primer día, y voy a estar el último“.