La música, el humor y el folclore se tomarán la ciudad de Los Andes en la edición número 25 de este evento que será transmitido por Chilevisión. Revisa a continuación quiénes serán los humoristas encargados de hacer reír durante las dos fechas.

Chilevisión anunció que volverá a transmitir el Festival del Guatón Loyola, un certamen que promete reunir el folclore y la fiesta costumbrista como una vitrina para los artistas, emprendedores y artesanos de Los Andes.

El evento, que tuvo que ser reprogramado desde septiembre debido a las condiciones climáticas adversas, se realizará en el Parque Urbano Ambrosio O’Higgins, bajo la conducción de Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, junto a Daniela Muñoz en el backstage.

¿Qué humoristas se presentarán en el festival?

Para la jornada del viernes 27 de noviembre el imitador y comediante, Felipe Parra, será el encargado de hacer reír al público.

Por otro lado el creador de contenidos y comediante de stand up, Claudio Michaux, traerá el humor para cerrar el último día del certamen el sábado 28.





¿Quiénes son los otros artistas confirmados?

La parrilla completa de artistas confirmados para el Festival del Guatón Loyola son los siguientes:

Viernes 27 de noviembre:

Noche de Brujas

Felipe Parra

A Los Cuatro Vientos

Sábado 28 de noviembre:

Garras de Amor

Claudio Michaux

Karla Melo

Además de estas presentaciones, el encuentro mantendrá su tradicional competencia folclórica, que cuenta con 52 canciones postulantes.