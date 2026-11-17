El emblemático evento que transmitirá Chilevisión ya tiene todo listo para que la audiencia cante a todo pulmón y disfrute de las mejores rutinas de humor. Revisa a continuación quiénes se presentarán en el último día del festival.

Chilevisión anunció a los grandes exponentes musicales y de comedia que se presentarán en la última jornada del Festival del Huaso de Olmué.

El evento, animado por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela, se desarrollará los días 14, 15, 16 y 17 de enero de 2027, y ya cuenta con su parrilla completa de artistas, quienes se presentarán en el anfiteatro El Patagual.

¿Quiénes estarán el domingo 17 de enero?

En esta última jornada festivalera, Sinaka promete hacer cantar a la audiencia con su más puro estilo urbano, interpretando sus mejores éxitos.

Posteriormente, Diego Urrutia será el encargado de hacer reír a todo el Patagual con una rutina llena de gracia y humor.

Por su parte, la banda Amigo de Artistas tendrá la misión de dar un cierre a todo ritmo y hacer bailar al público con sus más grandes hits.

Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo y gratis del Festival del Huaso de Olmué a través de la app MiCHV, el sitio web de Chilevision.cl y la señal abierta del canal.