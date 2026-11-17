El emblemático evento que transmitirá Chilevisión ya tiene todo listo para que la audiencia cante a todo pulmón y disfrute de las mejores rutinas de humor. Revisa a continuación quiénes se presentarán en el último día del festival.
Chilevisión anunció a los grandes exponentes musicales y de comedia que se presentarán en la última jornada del Festival del Huaso de Olmué.
El evento, animado por Diana Bolocco y José Miguel Viñuela, se desarrollará los días 14, 15, 16 y 17 de enero de 2027, y ya cuenta con su parrilla completa de artistas, quienes se presentarán en el anfiteatro El Patagual.
En esta última jornada festivalera, Sinaka promete hacer cantar a la audiencia con su más puro estilo urbano, interpretando sus mejores éxitos.
Posteriormente, Diego Urrutia será el encargado de hacer reír a todo el Patagual con una rutina llena de gracia y humor.
Por su parte, la banda Amigo de Artistas tendrá la misión de dar un cierre a todo ritmo y hacer bailar al público con sus más grandes hits.
Recuerda que puedes seguir la transmisión en vivo y gratis del Festival del Huaso de Olmué a través de la app MiCHV, el sitio web de Chilevision.cl y la señal abierta del canal.