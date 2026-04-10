10/ 04/ 2026 21:22

Red Bull Batalla Internacional Chile 2026: Cómo y dónde ver este evento en vivo

La Final Internacional de Red Bull Batalla regresa a Chile con una nueva edición que reunirá a los mejores freestylers del mundo en Santiago.

Este sábado 11 de abril se llevará a cabo una nueva edición de la Final Internacional de Red Bull Batalla en Chile, en una jornada que contará con previa, enfrentamientos y show en vivo.

En esta ocasión, el Movistar Arena recibirá a 16 MCs que competirán por el título mundial en este imperdible torneo y el más importante del freestyle.

Cómo y dónde ver EN VIVO la Final Internacional Chile 2026

La jornada comenzará con una previa a las 16:00 horas, que será seguida por los emparejamientos y el show en vivo, en el que empezará la batalla por definir al campeón internacional a las 17:00 horas.

El evento también incluirá un post show con reacciones y análisis de los jurados, que podrás ver desde los canales oficiales de Red Bull -como YouTube, plataformas digitales y por Red Bull TV-, y a través de Chilevisión, tanto en televisión abierta como en la señal online y la app MiCHV.

Así será la programación:

Previa: 16:00 horas

Emparejamientos: 16:45 horas

Show en vivo: 17:00 horas

Post show: 20:00 horas

Chile vuelve a ser sede de la final internacional

Chile será nuevamente anfitrión de este evento, marcando su tercera vez como sede en más de dos décadas de historia del campeonato.

La primera edición en el país se realizó en 2015 en Santiago, mientras que en 2021 el torneo llegó a la Quinta Vergara de Viña del Mar. Ahora, la competencia aterriza en el Movistar Arena, sumando un nuevo recinto a la historia de la Red Bull Batalla.