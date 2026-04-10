Final en vivo: Mira en vivo Red Bull Batalla Internacional Chile 2026

Este sábado 11 de abril, el Movistar Arena en Santiago será el escenario donde 16 MCs disputarán el tan anhelado trono de ser el campeón de la disciplina más apetecida a nivel internacional.
El Movistar Arena será el escenario este sábado 11 de abril de la Final Internacional de Red Bull Batalla, que regresará a Chile para elegir nuevamente al mejor en freestyle en español.
Santiago será la cuna en que 16 MCs provenientes de diferentes países competirán para instalarse en la cúspide de la competencia que atrae a diferentes exponentes de habla hispana.
Entre los mayores exponentes, Teorema y El Menor serán los exponentes chilenos que competirán al más alto nivel con el propósito de instalarse en el podio de la disciplina.
Para las personas que no pudieron conseguir tickets para el espectáculo de freestyle, dos señales estarán a cargo de transmitir el evento de manera íntegra y totalmente en vivo.
A partir de las 18:15 horas de este sábado 11 de abril, Chilevisión lo transmitirá por la señal abierta, además de todas sus plataformas digitales y la app MiCHV.
Asimismo, el sitio Red Bull TV también estará disponible para no perderse la gran final de la competencia de freestyle más importante de habla hispana.