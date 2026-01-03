Podemos Hablar | Capítulo 42 | Temporada 7 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Carmen Gloria Arroyo fue la invitada estelar para el primer capítulo del año 2026 en Podemos Hablar. "La Jueza", además, fue acompañada de Agustín y Gastón Maluenda; y la presencia de Latife Soto.
Emitido el 03/01/2026
Jean Philippe regresó al programa con su carisma de siempre. Además, Paul Vásquez y Palta Meléndez iluminaron el programa con su gran sentido del humor, pero también con sus profundas historias. Junto a Yerko, ¡cerramos el año con broche de oro!
Yamila Reyna y Américo compartieron inéditos detalles de su relación en PH. Luego, Roberto Cox reveló el tenso momento que vivió en Venezuela antes de que Esteban Paredes relatara su estado de salud. ¡También cantó Nico Ruiz!
Raquel Argandoña junto a Inna Moll y Paty Cofré fueron las invitadas a un entretenido capítulo de Podemos Hablar. La jurado de Fiebre de Baile reveló todos los detalles de sus evaluaciones más polémicas.
Pamela Jiles fue la primera invitada en pasar por las puntudas preguntas de Diana Bolocco. Luego, Botota Fox y Rodrigo Muñoz aportaron a interesantes conversaciones sobre la vida, la política y la farándula. ¡Y obvio que tuvieron que pasar por Yerko!
En esta nueva edición, Eduardo de la Iglesia recibió a Princesa Alba, Marcela Vacarezza, Giancarlo Petaccia, Felipe Vidal, Macarena Venegas y a Juan Pablo Sáez. Una noche repleta de anécdotas y las más hilarantes historias.
Camila Andrade abrió la noche hablando de su relación con Kaminski y su paso por Fiebre de Baile. También estuvo Pastelito, quien se sinceró sobre el diagnóstico de su papá antes de que Vasco confesara su opinión sobre el odio que recibe.
Diana Bolocco recibió a Cony Capelli para una íntima entrevista donde reveló sus luces y sombras. En esta edición también recibimos a la reconocida actriz Gaby Hernández y a la atleta velocista, Martina Weil, quienes impactaron con sus anécdotas.
Benjamín Vicuña contó detalles sobre su rol en el documental-ficción “Eterno: 100 años de Colo-Colo”. Además, repasó momentos clave de su vida personal y profesional. Perla Ilich y el exfutbolista Patricio Toledo también emocionaron con sus relatos.