Podemos Hablar | Capítulo 42 | Temporada 7 - Chilevisión

Carmen Gloria Arroyo fue la invitada estelar para el primer capítulo del año 2026 en Podemos Hablar. "La Jueza", además, fue acompañada de Agustín y Gastón Maluenda; y la presencia de Latife Soto.

Emitido el 03/01/2026

01:48:47

01:38:21

Podemos Hablar | Capítulo 41 | Temporada 7

Jean Philippe regresó al programa con su carisma de siempre. Además, Paul Vásquez y Palta Meléndez iluminaron el programa con su gran sentido del humor, pero también con sus profundas historias. Junto a Yerko, ¡cerramos el año con broche de oro!

01:47:53

Podemos Hablar | Capítulo 40 | Temporada 7

Yamila Reyna y Américo compartieron inéditos detalles de su relación en PH. Luego, Roberto Cox reveló el tenso momento que vivió en Venezuela antes de que Esteban Paredes relatara su estado de salud. ¡También cantó Nico Ruiz!

01:50:31

Podemos Hablar | Capítulo 39 | Temporada 7

Raquel Argandoña junto a Inna Moll y Paty Cofré fueron las invitadas a un entretenido capítulo de Podemos Hablar. La jurado de Fiebre de Baile reveló todos los detalles de sus evaluaciones más polémicas.

01:42:13

Podemos Hablar | Capítulo 38 | Temporada 7

Pamela Jiles fue la primera invitada en pasar por las puntudas preguntas de Diana Bolocco. Luego, Botota Fox y Rodrigo Muñoz aportaron a interesantes conversaciones sobre la vida, la política y la farándula. ¡Y obvio que tuvieron que pasar por Yerko!

01:44:22

Podemos Hablar | Capítulo 37 | Temporada 7

En esta nueva edición, Eduardo de la Iglesia recibió a Princesa Alba, Marcela Vacarezza, Giancarlo Petaccia, Felipe Vidal, Macarena Venegas y a Juan Pablo Sáez. Una noche repleta de anécdotas y las más hilarantes historias.

01:46:50

Podemos Hablar | Capítulo 36 | Temporada 7

Camila Andrade abrió la noche hablando de su relación con Kaminski y su paso por Fiebre de Baile. También estuvo Pastelito, quien se sinceró sobre el diagnóstico de su papá antes de que Vasco confesara su opinión sobre el odio que recibe.

01:49:05

Podemos Hablar | Capítulo 35 | Temporada 7

Diana Bolocco recibió a Cony Capelli para una íntima entrevista donde reveló sus luces y sombras. En esta edición también recibimos a la reconocida actriz Gaby Hernández y a la atleta velocista, Martina Weil, quienes impactaron con sus anécdotas.

01:45:24

Podemos Hablar | Capítulo 34 | Temporada 7

Benjamín Vicuña contó detalles sobre su rol en el documental-ficción “Eterno: 100 años de Colo-Colo”. Además, repasó momentos clave de su vida personal y profesional. Perla Ilich y el exfutbolista Patricio Toledo también emocionaron con sus relatos.

