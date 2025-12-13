Podemos Hablar | Capítulo 39 | Temporada 7 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
Raquel Argandoña junto a Inna Moll y Paty Cofré fueron las invitadas a un entretenido capítulo de Podemos Hablar. La jurado de Fiebre de Baile reveló todos los detalles de sus evaluaciones más polémicas.
Emitido el 13/12/2025
Pamela Jiles fue la primera invitada en pasar por las puntudas preguntas de Diana Bolocco. Luego, Botota Fox y Rodrigo Muñoz aportaron a interesantes conversaciones sobre la vida, la política y la farándula. ¡Y obvio que tuvieron que pasar por Yerko!
En esta nueva edición, Eduardo de la Iglesia recibió a Princesa Alba, Marcela Vacarezza, Giancarlo Petaccia, Felipe Vidal, Macarena Venegas y a Juan Pablo Sáez. Una noche repleta de anécdotas y las más hilarantes historias.
Camila Andrade abrió la noche hablando de su relación con Kaminski y su paso por Fiebre de Baile. También estuvo Pastelito, quien se sinceró sobre el diagnóstico de su papá antes de que Vasco confesara su opinión sobre el odio que recibe.
Diana Bolocco recibió a Cony Capelli para una íntima entrevista donde reveló sus luces y sombras. En esta edición también recibimos a la reconocida actriz Gaby Hernández y a la atleta velocista, Martina Weil, quienes impactaron con sus anécdotas.
Benjamín Vicuña contó detalles sobre su rol en el documental-ficción “Eterno: 100 años de Colo-Colo”. Además, repasó momentos clave de su vida personal y profesional. Perla Ilich y el exfutbolista Patricio Toledo también emocionaron con sus relatos.
María José Quiroz estuvo en Podemos Hablar y reflexionó sobre su paso por Fiebre de Baile. su celibato autoimpuesto, su padre y más. Además, Anita Reeves y Pablo Mackenna hablaron de su vida en profundidad.
Michelle Carvalho fue la invitada a Podemos Hablar donde habló de su infancia, la relación con su padre, la polémica con Joche e, incluso, cómo fue su relación con Alexis Sánchez. Además, estuvo Cecilia Bolocco y el jurado de Cuánto Vale el Show.
En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, Carla Jara rompió el silencio sobre la complicada situación que vivió junto a su familia por la relación de Kaminski con el Rey de Meiggs. Además, estuvieron Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo.