 Podemos Hablar | Capítulo 39 | Temporada 7 - Chilevisión
Podemos Hablar | Capítulo 39 | Temporada 7

Raquel Argandoña junto a Inna Moll y Paty Cofré fueron las invitadas a un entretenido capítulo de Podemos Hablar. La jurado de Fiebre de Baile reveló todos los detalles de sus evaluaciones más polémicas.

Emitido el 13/12/2025

01:50:31

01:42:13

Podemos Hablar | Capítulo 38 | Temporada 7

Pamela Jiles fue la primera invitada en pasar por las puntudas preguntas de Diana Bolocco. Luego, Botota Fox y Rodrigo Muñoz aportaron a interesantes conversaciones sobre la vida, la política y la farándula. ¡Y obvio que tuvieron que pasar por Yerko!

01:44:22

Podemos Hablar | Capítulo 37 | Temporada 7

En esta nueva edición, Eduardo de la Iglesia recibió a Princesa Alba, Marcela Vacarezza, Giancarlo Petaccia, Felipe Vidal, Macarena Venegas y a Juan Pablo Sáez. Una noche repleta de anécdotas y las más hilarantes historias.

01:46:50

Podemos Hablar | Capítulo 36 | Temporada 7

Camila Andrade abrió la noche hablando de su relación con Kaminski y su paso por Fiebre de Baile. También estuvo Pastelito, quien se sinceró sobre el diagnóstico de su papá antes de que Vasco confesara su opinión sobre el odio que recibe.

01:49:05

Podemos Hablar | Capítulo 35 | Temporada 7

Diana Bolocco recibió a Cony Capelli para una íntima entrevista donde reveló sus luces y sombras. En esta edición también recibimos a la reconocida actriz Gaby Hernández y a la atleta velocista, Martina Weil, quienes impactaron con sus anécdotas.

01:45:24

Podemos Hablar | Capítulo 34 | Temporada 7

Benjamín Vicuña contó detalles sobre su rol en el documental-ficción “Eterno: 100 años de Colo-Colo”. Además, repasó momentos clave de su vida personal y profesional. Perla Ilich y el exfutbolista Patricio Toledo también emocionaron con sus relatos.

01:52:45

Podemos Hablar | Capítulo 33 | Temporada 7

María José Quiroz estuvo en Podemos Hablar y reflexionó sobre su paso por Fiebre de Baile. su celibato autoimpuesto, su padre y más. Además, Anita Reeves y Pablo Mackenna hablaron de su vida en profundidad.

01:48:19

Podemos Hablar | Capítulo 32 | Temporada 7

Michelle Carvalho fue la invitada a Podemos Hablar donde habló de su infancia, la relación con su padre, la polémica con Joche e, incluso, cómo fue su relación con Alexis Sánchez. Además, estuvo Cecilia Bolocco y el jurado de Cuánto Vale el Show.

01:45:58

Podemos Hablar | Capítulo 31 | Temporada 7

En el nuevo capítulo de Podemos Hablar, Carla Jara rompió el silencio sobre la complicada situación que vivió junto a su familia por la relación de Kaminski con el Rey de Meiggs. Además, estuvieron Javiera Díaz de Valdés y Javiera Acevedo.

