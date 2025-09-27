 Podemos Hablar | Capítulo 29 | Temporada 7 - Chilevisión
Podemos Hablar | Capítulo 29 | Temporada 7

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, José Miguel Viñuela sorprendió con su nuevo rol de imitador y su personaje José Antonio Nepe. Además, Jordi Castell y Daniela Castillo cuentan sus mayores secretos.

Emitido el 27/09/2025

