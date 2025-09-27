Podemos Hablar | Capítulo 29 | Temporada 7 - Chilevisión

Podemos Hablar | Capítulo 29 | Temporada 7
En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, José Miguel Viñuela sorprendió con su nuevo rol de imitador y su personaje José Antonio Nepe. Además, Jordi Castell y Daniela Castillo cuentan sus mayores secretos.
En este nuevo capítulo, Diana Bolocco entrevistó a Belén Mora y su éxito tras el regreso de Detrás del Muro. Además, conversó con Cristóbal Campos sobre su grave accidente, y con Paula Pavic sobre el completo momento que vive tras el divorcio con Marcelo "Chino" Ríos.