 Podemos Hablar | Capítulo 27 | Temporada 7 - Chilevisión
Podemos Hablar | Capítulo 27 | Temporada 7

Juan Alcayaga, conocido como Don Carter, visitó Podemos Hablar para hablar de la muerte de su esposa. Además, Rocío Marengo, Berta Brito y familia Tachuela estuvieron revelando sus mejores historias.

Emitido el 06/09/2025

01:41:32

01:46:19

Podemos Hablar | Capítulo 26 | Temporada 7

Diana Bolocco recibió a Cristián Campos para hablar sobre sobre el extenso proceso judicial que enfrentó tras la denuncia de Raffaella Di Girolamo. Además, Kike Acuña, Paulina Rojas y Claudio Moreno sorprendieron con nuevas anécdotas.

01:41:23

Podemos Hablar | Capítulo 25 | Temporada 7

En esta nueva edición de PH, Diana Bolocco recibió a Emilia Dides y a Sammis Reyes para conocer detalles de su relación y de su futuro como padres. Además, Trinidad Cerda abrió su corazón con un conmovedor relato.

01:55:11

Podemos Hablar | Capítulo 24 | Temporada 7

En este nuevo capítulo, Diana Bolocco entrevistó a Belén Mora y su éxito tras el regreso de Detrás del Muro. Además, conversó con Cristóbal Campos sobre su grave accidente, y con Paula Pavic sobre el completo momento que vive tras el divorcio con Marcelo "Chino" Ríos.

01:57:16

Podemos Hablar | Capítulo 23 | Temporada 7

Diana Bolocco entrevistó a Christian Hernández, el hombre detrás del personaje de Ruperto. Además, Katherine Orellana se sinceró sobre su incursión en Arsmate, y Mónica Rincón compartió inéditos detalles de sus hitos profesionales.

01:52:03

Podemos Hablar | Capítulo 22 | Temporada 7

Diana Bolocco conversó con Lola Melnick y su reflexión tras su batalla legal contra la periodista Laura Landaeta. Además, Faloon Larraguibel y el deportista Ignacio 'Jaula' Bahamondes compartieron impactantes relatos.

01:44:50

Podemos Hablar | Capítulo 21 | Temporada 7

En este nuevo capítulo, Diana Bolocco recibió a Daniella Campos para hablar del gran conflicto que protagonizó junto a Adriana Barrientos. Además, Rafael Araneda junto a su hija Florencia y Felipe Parra sorprendieron con sus historias.

01:46:42

Podemos Hablar | Capítulo 20 | Temporada 7

En este nuevo capítulo conocimos el lado romántico de Américo, la versión de Alexítico sobre su conflicto con Leo Rey, el dramático diagnóstico de Eva Gómez y las novedades de Eliseo Salazar.

01:40:19

Podemos Hablar | Capítulo 19 | Temporada 7

Diana Bolocco recibió a Carla Ballero, quien relató el traumático episodio que vivió tras sufrir de una grave neumonía. Además, Leo Rey y Toto Acuña sorprendieron con sus relatos en este nuevo capítulo.

