Podemos Hablar | Capítulo 27 | Temporada 7 - Chilevisión

Podemos Hablar | Capítulo 24 | Temporada 7

En este nuevo capítulo, Diana Bolocco entrevistó a Belén Mora y su éxito tras el regreso de Detrás del Muro. Además, conversó con Cristóbal Campos sobre su grave accidente, y con Paula Pavic sobre el completo momento que vive tras el divorcio con Marcelo "Chino" Ríos.