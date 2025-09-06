Podemos Hablar | Capítulo 27 | Temporada 7 - Chilevisión

Podemos Hablar | Capítulo 27 | Temporada 7
Juan Alcayaga, conocido como Don Carter, visitó Podemos Hablar para hablar de la muerte de su esposa. Además, Rocío Marengo, Berta Brito y familia Tachuela estuvieron revelando sus mejores historias.
En este nuevo capítulo, Diana Bolocco entrevistó a Belén Mora y su éxito tras el regreso de Detrás del Muro. Además, conversó con Cristóbal Campos sobre su grave accidente, y con Paula Pavic sobre el completo momento que vive tras el divorcio con Marcelo "Chino" Ríos.