Plan Perfecto | Capítulo 259 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto dieron a conocer nuevos y desconocidos detalles del conflicto de Sammis Reyes y Cuco Cerda. Además, analizaron el fenómeno de Pincoya en su ingreso a Gran Hermano Argentina.
Emitido el 03/03/2026
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la polémica pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda, que terminó en agresiones físicas. Además, vimos las críticas que ha recibido Pastor Rocha desde su rutina en Viña y la querella a Coté López.
En este capítulo de Plan Perfecto, revisamos el exitoso paso de Mon Laferte por el Festival de Viña del Mar 2026 y su aclamada gaviota de platino. Además, repasamos las rutinas del Pastor Rocha previo a su presentación en la Quinta Vergara.
Esta edición de Plan Perfecto estuvo marcada por la coronación de nuestra Skarleth Labra como reina de Viña 2026. Entre un caótico y exclusivo acceso al backstage de este evento, presenciamos un piscinazo que marcará la historia de la Quinta.
En este nuevo capítulo revisamos el accidente que protagonizó Fran Maira y los resultados de su audiencia de formalización. Además, conoceremos a las favoritas para convertirse en Reina de Viña 2026.
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto, nuestro impecable panel de comunicadores revisó la polémica rutina de Kramer en Viña, además del incierto futuro de Rafa Araneda como animador del evento. También analizaron el caso de Joaquín Lavín León.
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos los polémicos dichos de Américo en un festival de Puerto Varas, el debut de Stefan Kramer en Viña 2026 y las nuevas rutinas del Festival de Comedia.
En la antesala del Festival de Viña, Plan Perfecto se puso la camiseta por Skarleth Labra para que se convierta en la reina del certamen. Asimismo, también revisamos lo mejor de Bombo Fica en la previa a la segunda noche del Festival de Comedia.
En esta nueva edición revisamos a los invitados que podrían sorprender en la Gala del Festival de Viña, la evolución de algunos de los rostros que pasaron por la alfombra roja y los preparativos de nuestra candidata a reina de Viña.