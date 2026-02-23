Plan Perfecto | Capítulo 253 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos los polémicos dichos de Américo en un festival de Puerto Varas, el debut de Stefan Kramer en Viña 2026 y las nuevas rutinas del Festival de Comedia.
Emitido el 23/02/2026
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos los polémicos dichos de Américo en un festival de Puerto Varas, el debut de Stefan Kramer en Viña 2026 y las nuevas rutinas del Festival de Comedia.
En la antesala del Festival de Viña, Plan Perfecto se puso la camiseta por Skarleth Labra para que se convierta en la reina del certamen. Asimismo, también revisamos lo mejor de Bombo Fica en la previa a la segunda noche del Festival de Comedia.
En esta nueva edición revisamos a los invitados que podrían sorprender en la Gala del Festival de Viña, la evolución de algunos de los rostros que pasaron por la alfombra roja y los preparativos de nuestra candidata a reina de Viña.
En este nuevo capítulo veraniego de Plan Perfecto, revisamos cuáles han sido las parejas más emblemáticas que han ido a la Gala de Viña. También comentamos los looks más destacados y los dos quiebres amorosos más recientes de la farándula.
En este capítulo de Plan Perfecto analizamos los millonarios gastos de los famosos en la Gala del Festival de Viña, además de revisar a los grandes ausentes de la jornada. También vimos las mejores postales de los rostros durante el verano.
En este nuevo capítulo revisamos los chascarros más divertidos, personajes emblemáticos y los mejores o peores vestuarios que han pasado por la alfombra roja de la Gala de Viña.
Un nuevo quiebre amoroso sacudió a la farándula chilena. Hablamos de la separación entre la cantante Nicole y Sergio Lagos. Además, revisamos las últimas revelaciones de Di Mondo y el supuesto vínculo entre Carla Balero y el alcalde Tomás Vodanovic.
En este capítulo de Plan Perfecto tuvimos acceso a detalles inéditos del comentado quiebre entre Yamila Reyna y Américo. También paseamos por la previa de un nuevo festival y vimos la más reciente polémica de Leo Rey y Alexítico.
Este nuevo capítulo de Plan Perfecto estuvo marcado por el quiebre de Américo con Yamila Reyna; una polémica que fue profundizada por nuestro talentoso panel, que entregó nuevos antecedentes y analizó los asuntos legales de la ruptura.