Plan Perfecto | Capítulo 248 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En este nuevo capítulo revisamos los chascarros más divertidos, personajes emblemáticos y los mejores o peores vestuarios que han pasado por la alfombra roja de la Gala de Viña.
Emitido el 17/02/2026
En este nuevo capítulo revisamos los chascarros más divertidos, personajes emblemáticos y los mejores o peores vestuarios que han pasado por la alfombra roja de la Gala de Viña.
Un nuevo quiebre amoroso sacudió a la farándula chilena. Hablamos de la separación entre la cantante Nicole y Sergio Lagos. Además, revisamos las últimas revelaciones de Di Mondo y el supuesto vínculo entre Carla Balero y el alcalde Tomás Vodanovic.
En este capítulo de Plan Perfecto tuvimos acceso a detalles inéditos del comentado quiebre entre Yamila Reyna y Américo. También paseamos por la previa de un nuevo festival y vimos la más reciente polémica de Leo Rey y Alexítico.
Este nuevo capítulo de Plan Perfecto estuvo marcado por el quiebre de Américo con Yamila Reyna; una polémica que fue profundizada por nuestro talentoso panel, que entregó nuevos antecedentes y analizó los asuntos legales de la ruptura.
En este capítulo de Plan Perfecto, repasamos el quiebre entre Américo y Yamila Reyna con los astutos datos de Ceci Gutiérrez. También revisamos las estrictas exigencias para los invitados a la Gala de Viña y la postulación de Skar Labra a reina.
En esta nueva edición conocimos la nueva adquisición de Naya Fácil y sus repercusiones en redes sociales. Además, revisamos las candidaturas para Reina de Viña 2026 y conocimos la identidad de la nueva conquista de Francisco Kaminski.
En esta edición de Plan Perfecto, revisamos el mediático supuesto reemplazo de Sergio Lagos a Rafael Araneda en el Festival de Viña. También comentamos el rechazo de Tonka Tomicic a la declaración de Felipe Camiroaga y los secretos de su amistad.
En Plan Perfecto revisamos los detalles de un nuevo espectáculo emitido por Chilevisión, el canal oficial de los festivales. Además, repasamos las últimas polémicas del Festival de Viña y analizamos el desempeño de sus rostros.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la acontecida y exitosa Gran Final de Fiebre de Baile. Contando con la experiencia de la aplaudida ganadora del programa, Skarleth Labra, pudimos acceder con lujo y detalle a su experiencia.