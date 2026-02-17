 Plan Perfecto | Capítulo 248 - Chilevisión
Plan Perfecto | Capítulo 248

En este nuevo capítulo revisamos los chascarros más divertidos, personajes emblemáticos y los mejores o peores vestuarios que han pasado por la alfombra roja de la Gala de Viña.

Emitido el 17/02/2026

RELACIONADOS

01:21:00

01:21:06

Plan Perfecto | Capítulo 247

Un nuevo quiebre amoroso sacudió a la farándula chilena. Hablamos de la separación entre la cantante Nicole y Sergio Lagos. Además, revisamos las últimas revelaciones de Di Mondo y el supuesto vínculo entre Carla Balero y el alcalde Tomás Vodanovic.

01:08:44

Plan Perfecto | Capítulo 246

En este capítulo de Plan Perfecto tuvimos acceso a detalles inéditos del comentado quiebre entre Yamila Reyna y Américo. También paseamos por la previa de un nuevo festival y vimos la más reciente polémica de Leo Rey y Alexítico.

01:21:52

Plan Perfecto | Capítulo 245

Este nuevo capítulo de Plan Perfecto estuvo marcado por el quiebre de Américo con Yamila Reyna; una polémica que fue profundizada por nuestro talentoso panel, que entregó nuevos antecedentes y analizó los asuntos legales de la ruptura.

01:21:22

Plan Perfecto | Capítulo 244

En este capítulo de Plan Perfecto, repasamos el quiebre entre Américo y Yamila Reyna con los astutos datos de Ceci Gutiérrez. También revisamos las estrictas exigencias para los invitados a la Gala de Viña y la postulación de Skar Labra a reina.

01:23:45

Plan Perfecto | Capítulo 243

En esta nueva edición conocimos la nueva adquisición de Naya Fácil y sus repercusiones en redes sociales. Además, revisamos las candidaturas para Reina de Viña 2026 y conocimos la identidad de la nueva conquista de Francisco Kaminski.

01:25:08

Plan Perfecto | Capítulo 242

En esta edición de Plan Perfecto, revisamos el mediático supuesto reemplazo de Sergio Lagos a Rafael Araneda en el Festival de Viña. También comentamos el rechazo de Tonka Tomicic a la declaración de Felipe Camiroaga y los secretos de su amistad.

01:16:12

Plan Perfecto | Capítulo 241

En Plan Perfecto revisamos los detalles de un nuevo espectáculo emitido por Chilevisión, el canal oficial de los festivales. Además, repasamos las últimas polémicas del Festival de Viña y analizamos el desempeño de sus rostros.

01:21:05

Plan Perfecto | Capítulo 240

En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la acontecida y exitosa Gran Final de Fiebre de Baile. Contando con la experiencia de la aplaudida ganadora del programa, Skarleth Labra, pudimos acceder con lujo y detalle a su experiencia.

