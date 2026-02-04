Plan Perfecto | Capítulo 239 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En esta nueva edición nos infiltramos en el Movistar Arenas para conocer los preparativos de la gran final de Fiebre de Baile, donde tuvimos exclusivas de los participantes y de la animadora Diana Bolocco.
Emitido el 04/02/2026
En este nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos las distintas reacciones a los nuevos romances de Chino Ríos y Álvaro Ballero. Además, analizamos la jugada de la defensa de Cathy Barriga luego del polémico aplazo de su juicio.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos el día a día de Naya Fácil, en medio de sus ayudas al sur y la rifa de su camioneta. Luego, repasamos las hilarantes rutinas del Festival de Las Condes y los mejores outfits de los Premios Caleuche.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la lista de famosos que no fueron invitados a la Gala de Viña, para luego conversar con la “dama de hierro” sobre su animadora. También revisamos la nueva relación de Chino Ríos.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos los polémicos dichos de Marlen Olivari a Naya Fácil. Luego, profundizamos en la nueva disputa de Karen Doggenweiler con Cathy Barriga antes de analizar la nueva relación de Álvaro Ballero.
En la nueva edición de Plan Perfecto, Eli de Caso habló de su salida de conocido programa de televisión, además de todos los nuevos detalles que trae la Gala del Festival de Viña 2026.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la supuesta nueva relación de Álvaro Ballero que causó revuelo en redes sociales. Luego, repasamos la comentada entrevista de Naya Fácil, donde se refirió a los incendios, su pasado y la Gala de Viña.
En este capítulo de Plan Perfecto revisamos la polémica entre Naya Fácil y una de nuestras panelistas por la Gala de Viña. Luego, repasamos los momentos más icónicos de la Quinta Vergara antes de analizar una creciente rivalidad cumbiera.
En esta nueva edición de Plan Perfecto, revisamos quiénes son los famosos que han sorprendido con sus ayudas en el sur de Chile luego de fatale incendios. Además, debatimos sobre la realización de la Gala de Viña en este contexto.