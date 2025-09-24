Plan Perfecto | Capítulo 159 - Chilevisión

Señal online - Chilevisión
En Plan Perfecto revisamos la polémica que envuelve a Coté Quintanilla y el rumor de un presunto quiebre en su matrimonio. Además, imágenes exclusivas de Luis Jiménez compartiendo con el papa de Coté López.
Emitido el 24/09/2025
En Plan Perfecto revisamos la impactante entrevista de Cathy Barriga en Primer Plano, hablando de sus días en la cárcel y la investigación que hay en su contra. Además, los detalles del conflicto de la exalcaldesa con dos exMekano.
En un especial capítulo de Plan Perfecto, en la antesala de las Fiestas Patrias, revisamos un homenaje a Tommy Rey a pocos meses de su partida. Además, revivimos los mejores momentos de Fiebre de Baile y Detrás del Muro.
En Plan Perfecto revisamos el año más difícil de la cumbia chilena y las peleas entre conocidas bandas. Además, revivimos la "guerra" de fieras en Fiebre de Baile. Finalmente, se conoció quién podría ser el primer confirmado en Viña 2026.
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto contamos con la visita de Julián Elfenbein quien reveló momentos desconocidos de Fiebre de Baile. Además, también revisamos los mejores bailes del próximo estelar de Chilevisión.
En Plan Perfecto revisamos las declaraciones de Myriam Hernández sobre darle una nueva oportunidad al amor. Además, la impactante denuncia de Ariela Medeiros por una presunta agresión en su contra por parte de su pareja.
En una nueva edición de Plan Perfecto, revisamos el pronto retiro de los escenario de Paul Vásquez, El Flaco, y la reacción de Mauricio Medina de la noticia. Además, las imborrables actuaciones en temporadas anteriores de Fiebre de Baile.
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto revisamos la denuncia de La Sonora Palacios contra otras bandas que usan su nombre, además de un allanamiento policial a la casa de Jere Klein. Finalmente, chascarros imperdibles de Fiebre de Baile.
En un nuevo capítulo de Plan Perfecto, revisamos el podcast de Diana Bolocco junto a su exesposo y Cristián Sánchez. Además, la denuncia que pesa sobre el "edificio viral" y los mejores videos de humor de Detrás Del Muro.